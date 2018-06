Shadow of the Tomb Raider – E3-Trailer zu Lara Crofts neuem Abenteuer

Auf der E3 wurde ein neuer Trailer zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Dieser deutet an, dass Lara anscheinend für eine Katastrophe verantwortlich ist und dies nun bereinigen muss. Es zeigt einige Gameplayelement, die zwar zu Zwecken des Trailers cineastischer gestaltet wurden, allerdings auch in einer ähnlichen Form im Spiel vorhanden sein dürften.

Nur noch wenige Monate bis Shadow of the Tomb Raider

Lange müssen Fans auch nicht mehr warten, bis sie in Shadow of the Tomb Raider mit Lara Croft auf neue Erkundungen gehen dürfen. Das Spiel erscheint am 14. September 2018.

Quelle: Xbox Pressekonferenz