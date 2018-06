Ori and the Will of the Wisps – E3 Gameplaytrailer verrät immer noch kein Releasedatum

Ori and the Will of the Wisps, der heiß erwartete Nachfolger zu Ori and the Blind Forest, wird uns mal wieder auf eine magische Reise in einer magischen Welt schicken. Der Gameplaytrailer der E3 zeigt dabei, dass Fans sich auf auf viel altbewährtes freuen dürfen, vom Metroidvania-Prinzip wird das Spiel also nicht abweichen.

Ori and the Will of the Wisps erst im nächsten Jahr

So heiß der Trailer Fans auch auf Ori and the Will of the Wisps macht, verrät er leider immer noch kein genaues Releasedatum. Zudem kommt eine kleine Enttäuschung, denn in diesem Jahr wird das Spiel nicht mehr erscheinen. Fans werden sich also bis 2019 gedulden müssen.

Quelle: Xbox Pressekonferenz