Jump Force – Bekannte Animecharaktere begegnen sich in Crossover-Titel

In J-Stars Victory VS aus dem Jahre 2014 trafen bekannte Animecharaktere bereits in einem großen Spiel aufeinander. Nun wurde Jump Force enthüllt, wo sie sich erneut begegnen werden. Und so kämpfen Charaktere wie Luffy, Naruto und Son Goku ein weiteres Mal Seite an Seite.

Jump Force im Cinematic Trailer

Der erste Trailer zu Jump Force verrät nicht allzu viel über das Spiel selbst. Es darf aber anzunehmen sein, dass es sich um ein Kampfspiel handeln wird. Im Trailer treten Naruto, Son Goku und Luffy gegen Frieza, Son Gokus größten Widersacher, an. Die große Überraschung folgt jedoch am Ende des Trailers: So werden Light Yagami und Ryuk aus Death Note ebenfalls am Start sein. Das Spiel erscheint im nächsten Jahrs.

Quelle: Xbox Pressekonferenz