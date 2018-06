Jedi: Fallen Order – Neuer Star Wars-Titel von Titanfall-Entwickler Respawn

Während der EA Play Pressekonferenz wurde enthüllt, an welchem geheimen Star Wars-Projekt Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment arbeitet. Vince Zampella von Respawn war anwesend und gab erste Infos zu Jedi: Fallen Order preis, so der Name des Spiels. Allzu viel wurde jedoch nicht verraten, da das Spiel frühestens Ende nächsten Jahres erscheinen wird.

From @Respawn comes a brand-new action adventure game which tells an original @StarWars story around a surviving Padawan set shortly after the events of Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith. Star Wars Jedi: Fallen Order is releasing Holiday 2019: https://t.co/CKZ5IM7XkL pic.twitter.com/txGjZNLE1m — EAStarWars (@EAStarWars) June 9, 2018

Jedi: Fallen Order schickt euch in die düsteren Zeiten

Es wurde kaum etwas verraten über Jedi: Fallen Order. Lediglich das Setting und die Zeit, in welcher die Story spielen wird, wurde enthüllt. So erlebt ihr die Abenteuer eines Padawan, welcher die Order 66 überlebte und nun rigoros gejagt wird. Somit ist auch klar, wo euch das Spiel in der Timeline platziert. Es wird zwischen Episode III und Episode IV spielen. Das war dann aber auch schon die ganze Ankündigung, es gab weder einen Trailer noch Screenshots.

Quelle: EA Play Pressekonferenz / @EAStarWars via Twitter