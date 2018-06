Devil May Cry 5 – Dante kehrt zurück

Das Warten hat ein Ende: Fans der Devil May Cry-Reihe erhalten endlich einen direkten Nachfolger zum nun bereits 10 Jahre alten vierten Teil. Devil May Cry 5 soll also nichts mit dem 2013 erschienenen DmC: Devil May Cry zu tun haben. Der Dante im Enthüllungstrailer des neuen Spiels weist jedoch starke Ähnlichkeiten mit ebenjenem Dante auf. Viele Details zum Spiel sind allerdings noch nicht bekannt.

Devil May Cry 5 ist der wahre Nachfolger

Während Fans von DmC: Devil May Cry eher enttäuscht waren, soll Devil May Cry 5 der Nachfolger werden, den sie sich immer gewünscht haben. Dies verspricht auch Game Director Hideako Itsuno, der wieder mit an Bord ist. Der Trailer setzt mal wieder den Ton und verspricht abgefahrene Action.

Quelle: Xbox Pressekonferenz