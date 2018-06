Cyberpunk 2077 – Erster Trailer seit 5 Jahren

2012 wurde CD Project Red’s neues Spiel angekündigt, 2013 erschien ein erster Teaser Trailer. Nun, fünf Jahre nach ebenjenem Trailer, wurde endlich ein neuer und etwas ausführlicherer Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht, welcher zwar eine Menge zeigt, aber immer noch nicht genau erläutert, um was für eine Art von Spiel es sich handelt.

Wann erscheint Cyberpunk 2077?

Der Trailer “hackte” die Xbox Pressekonferenz und ging dann in einen Monolog über das futuristische Amerika über. Bunte, abgefahrene Technologien und eine sehr raue, gefährliche Welt werden im Vordergrund des Spiels stehen. Nach der Witcher-Reihe wagt CD Project Red also eine gänzlich andere Richtung. Einziger Wermutstropfen: Nach so langer Wartezeit auf neue Infos gibt es immer noch kein Releasedatum.

Quelle: Xbox Pressekonferenz