Captain Spirit – Life is Strange-Entwickler präsentieren weiteren neuen Titel

Dontnod Entertainment, die Entwickler hinter Life is Strange, scheinen derzeit stark beschäftigt. Erst kürzlich berichteten wir von Twin Mirror, nun präsentierten sie auf der E3 ein weiteres neues Spiel: Captain Spirit. Optisch erinnert dies tatsächlich sehr an die Life is Strange-Spiele und scheint wohl auch gameplaytechnisch in die gleiche Schiene zu schlagen.

Begebt euch in Captain Spirit in eure Fantasiewelten

Was uns spielerisch in Captain Spirit erwartet, kann man nur erahnen. Hier alles, was wir wissen: Unser Protagonist ist ein kleiner Junge, der bei seinem Vater lebt und sich oft in seine Fantasiewelten flüchtet. Das war es auch schon, man darf aber annehmen, dass es die typische Life is Strange Adventure-Formel sein wird. Der größte Clou des Spiels ist jedoch sein Preis: Es wird 100% kostenlos herunterladbar sein. Es erscheint am 26. Juni.

Quelle: Xbox Pressekonferenz