Anthem – Kommt ohne PvP daher

Anthem ist aktuell eine der begehrtesten Ankündigungen der E3. Das Spiel wurde offiziell auf dem EA Play Event vorgestellt. Den entsprechenden Beitrag findet ihr HIER.

Kein PvP-Modus in Anthem geplant

Während eines Interviews wies Mark Darrah, seines Zeichens Produzent bei BioWare, darauf hin, dass Anthem ohne PvP-Modus auskommen wird. Bei Anthem handelt es sich um einen Coop-Shooter, welcher aber auch alleine bestritten werden kann. Jedoch entfaltet das Spiel sein volles Potential erst, wenn man mit mehreren zusammen spielt. Ähnlich wie bei The Division. Auch soll bei Anthem die Story im Vordergrund stehen. Was bei dem Entwicklerstudio BioWare natürlich nicht verwundert. Immerhin zeichnete das Studio schon für so manche epische Fantasy-Story verantwortlich. Anthem wird voraussichtlich ab dem 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One Verfügbar sein.

Quelle: GameInformer