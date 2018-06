Unravel 2 – Enthüllungstrailer zum bereits verfügbaren Spiel

Unravel 2 wurde bereits vor der EA Pressekonferenz geleaked und so war es keine Überraschung, dass ein Trailer zur Fortsetzung des Jump’n’Runs zu sehen war. Die große Überraschung jedoch kam mit der Ankündigung des Releasedatums.

Unravel 2 bereits erschienen

In Unravel 2 spielt ihr nicht nur mit Yarny, dem Protagonisten aus dem ersten Teil, sondern auch noch mit einem zweiten Charakter. Das Spiel kann entweder im Koop gespielt werden oder aber alleine, so dass man beide Charaktere einzeln steuert. Der Trailer zeigt, wie das kooperative Gameplay funktioniert. Wer sich mit Yarny und seinem Freund auf die Reise begeben möchte, der kann dies bereits tun, denn das Spiel ist bereits erschienen. Ganz überraschend wurde auf der EA Pressekonferenz verkündet, dass man sich das Spiel bereits jetzt herunterladen kann. Es ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: EA Play Pressekonferenz