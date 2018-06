The Last of Us 2 – Release noch in diesem Jahr?

Zu den Top Exklusivtiteln der Playstation 4 zählt auf jeden Fall The Last of Us. Teil zwei wurde mittlerweile bei verschiedenen Händlern mit einem eingrenzenden Erscheinungsdatum versehen.

The Last of Us 2 kommt vielleicht noch 2018

Der australische Onlineversand Harvey Norman zum Beispiel hat bei The Last of Us 2 nun ein eingrenzenden Release-Zeitraum angedeutet. Dabei soll es sich definitiv noch um das aktuelle Jahr 2018 handeln. Da das auch der Fall bei EB Games Australia ist, könnte an dem Gerücht was dran sein. Wir sind gespannt.

Quelle: Harvey Norman