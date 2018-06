Serious Sam 4: Planet Badass – Neue Informationen veröffentlicht

Einer der berühmtesten Alien-Schlächter der Videospielgeschichte, nein es ist NICHT Duke Nukem, kehrt zurück. Die Rede ist von Sam “Serious” Stone! Und er wird bereits erwartet.

Neue Infos zu Serious Sam 4: Planet Badass

auf Steam sind neue Details zum Spiel veröffentlicht worden. Das Spiel bringt alte Tugenden in neues Gameplay ein. So soll es wieder weitläufige Areale geben, nur nicht mehr so Linear. Auch wird es möglich sein, optionale Ziele und Nebenmissionen zu bestreiten. Diesmal werden auch Fahrzeuge im Spiel nutzbar sein. Und eines der Highlights ist die Coop-Action. Denn Sams Freunde kämpfen diesmal nicht nur in den Cutscenes an seiner Seite. Doch ab wann wir uns wieder mit Sam Stone durch die Alienhorden ballern dürfen, ist bisher leider noch nicht bekannt.

Quelle: steampowered.com