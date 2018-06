Sea of Solitude – Neues EA Original von deutschem Indie-Entwickler

Neben dem geleakten Unravel 2 wurde ein weiterer Indietitel auf der EA Pressekonferenz enthüllt: Sea of Solitude. Dabei handelt es sich um ein EA Original vom deutschen Indieentwickler Jo-Mei. Das EA Original-Programm hatte bereits A Way Out bei der Entstehung und damit zu großem Erfolg verholfen.

Sea of Solitude, die neue deutsche Indiehoffnung?

Bei Sea of Solitude handelt es sich um ein 3rd-Person Action-Adventure. Ihr begleitet Kay auf eine Reise mit Herzschmerz, Empathie und Hoffnung. Der Trailer verspricht ein recht düsteres Abenteuer und lässt auch bereits auf einige Gameplayelemente schließen. Das Spiel soll im Frühjahr 2019 auf den Markt kommen und erscheint für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: EA Play Pressekonferenz