Command and Conquer: Rivals – Neuer Teil der Strategiereihe für mobile Geräte

Das letzte Spiel in der Command an Conquer-Reihe erschien vor sechs Jahren und war ein Browsergame. Nun kehrt derStrategieriese zurück, allerdings nur auf mobile Geräte. Auf der EA Play Pressekonferenz wurde Command and Conquer: Rivals angekündigt, ein Strategiespiel für Android und iOS.

Command and Conquer: Rivals bringt RTS auf die Handys

Fans haben wohl eher mit einem PC-Spiel gehofft, doch Command and Conquer: Rivals ist ein Mobile Game. Während der EA Präsentation wurde bereits eine Partie Gameplay gezeigt, der Enthüllungstrailer hingegen ist lediglich cineastisch.

Quelle: EA Play Pressekonferenz