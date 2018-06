Twin Mirror – Neues Adventure der Life is Strange-Entwickler auf der E3

Dontnod, am besten bekannt für das mehrfach ausgezeichnete Life is Strange, arbeiten an einem neuen Adventure-Titel. Dieser hört auf den Namen Twin Mirror und wird ein psychologischer Thriller. Einen ersten Trailer pünktlich zur E3 gibt es auch schon, das Spiel selbst wird aber noch eine Weile auf sich warten lassen. Es erscheint erst nächstes Jahr.

Die Story von Twin Mirror

Der erste Trailer erläutert ein wenig, worum es in Twin Mirror gehen wird. Ihr spielt Sam, welcher in seine Heimatstadt Basswood zurückkehrt. Dort möchte er an der Beerdigung eines Freundes teilnehmen und auch ein wenig seine Vergangenheit und eine zerbrochene Beziehung Revue passieren lassen. Doch am nächsten Tag wacht er ohne Erinnerungen in seinem Hotelzimmer auf, sein Hemd voller Blut. Und so beginnt eine mysteriöse Ermittlung, um die Geschehnisse der Kleinstadt aufzudecken und auch Sams Schicksal zu bestimmen. Es erscheint 2019 für die PS4.

Quelle: playstation blog / PlayStation via Youtube