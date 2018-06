Hitman 2 – Enthüllungstrailer zur Fortsetzung des Reboots

Die Stealthserie Hitman erhält eine Fortsetzung. Dabei gilt der neueste Teil ganz direkt als Fortsetzung für das Reboot aus dem Jahre 2016. Deshalb wird die Reihe auch numerisch weitergeführt und der neueste Teil heißt schlicht Hitman 2. Der Enthüllungstrailer zeigt zwar noch kein Gameplay, aber deutet schon einmal eine Mission und einige tödliche Möglichkeiten an.

Agent 47 kehrt in Hitman 2 zurück

Große Überraschungen dürfte es wenige geben. Auch in Hitman 2 wird Agent 47 wieder Auftragsmorde begehen und ihr dürft entscheiden, welche Methode verwendet werden soll. Der Trailer zeigt einen Auftrag auf einer Rennstrecke, in dem ihr einen der Rennfahrer ausschalten müsst. Dazu kann man unter anderem Sprengsätze im Rennwagen platzieren oder das gute, alte Snipergewehr auspacken. Hitman 2 erscheint am 13. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

