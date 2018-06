Days Gone – Sony Bends neues Game erscheint im Februar

In einem Pre-E3 Teaser hat Sony das Releasedatum für Days Gone enthüllt. Anfang nächsten Jahres könnt ihr auf das Motorrad steigen.

Days Gone kommt im Februar

Vor einer Stunde hat Sony in seiner Pre-E3 Show das Releasedatum für Bends neues Game bekannt gegeben. Am 22. Februar 2019 soll der Titel erhältlich sein. Passend zu der Ankündigung gab es auch einen neuen Trailer der einige neue Einblicke in das Spiel und seine Story gibt. Auch bekommen wir Berglöwen, Bären und jede Menge der Freaker zu sehen, die es auf euch abgesehen haben. Mit dem Release im Februar umgeht der Titel auch den recht vollen Herbst.

Quelle: PlayStation (via Youtube)