The Walking Dead – Letzte Staffel von Telltales Abenteuer kommt im August

In The Walking Dead: The Final Season wird die Geschichte von Clementine, die wir bereits seit dem ersten Teil begleiten, zu Ende erzählt. Neben einem Teasertrailer gibt es jetzt auch ein Releasedatum für den letzten Akt. Lange müssen Fans auch nicht mehr auf das episodische Spiel warten, es erscheint bereits im August.

The Walking Dead: The Final Season schließt die Story ab

Im Trailer sehen wir Clementine, nun eine erfahrene Überlende, die sich um einen kleinen Jungen kümmert. In einem wichtigen Gespräch stellt sie einige Regeln klar und erinnert dabei sehr an Lee, ihren Mentor und Beschützer aus dem ersten Teil. Mit The Walking Dead: The Final Season sollt ihr entscheiden können, wie Clementines Geschichte ausgeht. Es erscheint am 14. August für PC, PS4 und Xbox One.

