Pokémon Switch – Neuer Ableger richtet sich an erfahrene Spieler

The Pokémon Company hat vor Kurzem die beiden neuen Titel Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! für die Nintendo Switch angekündigt. Bei den beiden Ablegern handelt es sich nicht um die Haupt-Reihe, stattdessen sollen sie sich an absolute Anfänger richten, die erst durch Pokémon Go mit dem Franchise in Berührung kamen. Da blieb den Fans die Frage offen, wann der nächste Pokémon-Titel der Haupt-Reihe erscheinen wird. Nun bezog Tsunekazu Ishihara, Präsident von The Pokémon Company, Stellung zum neuen Titel, der in der zweiten Jahreshälfte 2019 erscheinen wird.

Nächster Pokémon-Ableger richtet sich an Veteranen

In einem Interview gab der Präsident nämlich bekannt, dass der neue Ableger wieder ein komplett neuer Titel mit der nun achten Pokémon-Generation sein wird. Somit soll das Spiel nicht an Neulinge gerichtet sein, sondern eher alteingesessene Fans des Pokémon-Franchises ansprechen. Das Abenteuer richtet sich nur bedingt an Anfänger und hat nichts mit den Pokémon-Go Ablegern gemein. Die Grafik soll zudem viel besser sein als in vorherigen Pokémon Spielen. Wann der Titel endlich enthüllt wird, darauf ging Präsident Ishihara nicht ein. Demnach können wir nur gespannt die E3 oder kommende Messen abwarten, in denen der neue Pokémon Ableger eventuell enthüllt wird.

Quelle: Gamefront