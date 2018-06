Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Evoli! – Erste Infos zu Online-Funktionen enthüllt

Vor wenigen Wochen wurden die neuen Ableger der Pokémon-Reihe Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! vorgestellt. Diese sollen sich vorwiegend an Neulinge in der Pokémon-Welt richten und mit simplerem Gameplay wie dem Fangen von Pokémon wie schon in Pokémon Go daherkommen. Am 16. November sollen die beiden Ableger in Europa erscheinen, in welchen ihr entweder Pikachu oder Evoli als euer treustes Pokémon auswählen könnt, welches euch dann auf Schritt und Tritt begleitet. Nun gab The Pokémon Company erste Details zu den Online-Funktionen der beiden Editionen bekannt.

In Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Evoli! wird es kaum Online-Dienste geben

Demnach erwarten euch eher eingeschränkte Online-Funktionen verglichen mit den Hauptablegern der Reihe. So könnt ihr Kämpfe gegen eure Freunde bestreiten und mit diesen Pokémon tauschen, Funktionen wie GTS oder ähnliches wird es in diesen Ablegern also nicht geben. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nur Abonnenten des Nintendo Switch Online Services die Online-Dienste des Spiels nutzen können.

Quelle: gameinformer.com