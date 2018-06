Warframe – Neue Quest “The Sacrifice” kommt im Juni

Im Juni bekommt Warframe seine nächste große Story Quest “The Sacrifice”. Die Ankündigung kommt mit einem stimmungsvollen Teaser.

Warframe bekommt “The Sacrifice” im Juni

Nachdem ihr The Second Dream, The War Within und den Apostasy Prologue bewältigt habt, seid ihr bereit für das nächste Kapitel. Im Juni werden zuerst PC Spieler die neue Quest spielen können und die Möglichkeit haben herauszufinden, was es mit dem Opfer auf sich hat. Und mit der Quest soll auch Excalibur Umbra seinen Weg in das Spiel finden. Zur Einstimmung könnt ihr euch den neuen Teaser anschauen. Macht euch also bereit für das nächste Kapitel, Tenno.

Quelle: Digital Extremes (via Pressemeldung)