Vampyr – Trailer zum Launch veröffentlicht

Bereits in wenigen Tagen, am 5. Juni, erscheint das Action-Rollenspiel Vampyr für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Um das Vampir-Abenteuer von Focus Home Interactive und Dontnod Entertainment gebührend zu feiern, haben die Verantwortlichen einen passenden Launch-Trailer veröffentlicht, in dem ihr noch einmal die wichtigsten Features des Spiels sehen könnt.

Entscheide in Vampyr über diverse Schicksale

Vampyr spielt im 20. Jahrhundert zur Zeit der Spanischen Grippe in London. Diese Pandemie fordert viele Todesopfer, weshalb der Protagonist Dr. Jonathan Reid durch seine Leidenschaft als Arzt versucht, der Ursache dieser viralen Krankheit auf den Grund zu gehen und die Menschheit zu heilen. Doch gleichzeitig steht ihr in einem Konflikt mit eurem inneren Vampir, dem es nach frischem menschlichen Blut durstet. Euch ist es zwar möglich, das Spiel komplett ohne menschliche Todesopfer zu beenden, allerdings gibt das Aussaugen von menschlichem Blut viel mehr Erfahrungspunkte als das Bekämpfen von Gegnern. Die Güte der Blutqualität eines Menschen entscheidet darüber, wie viel EXP euch euer Todesopfer bringt.

