Square Enix – Mobile-Reihe “Go” eingestellt

Wie Square Enix Montreal-Chef Patrick Naud bestätigte, wurde die Go-Serie, eine Reihe beliebter Mobile-Spiele, eingestellt. Der letzte Ableger, Deus Ex Go, erschien im August 2016. Seitdem ist kein neuer Teil in der Serie für die mobilen Geräte erschienen.

Square Enix weiterhin im Mobile-Markt tätig

Während der letzte Ableger Deus Ex Go nicht so erfolgreich abschnitt, wurden seine Vorgänger Hitman Go und Lara Croft Go mit positiver Kritik überschüttet, konnten auch einige Videospielpreise absahnen und wurden auch für PS4 und Vita portiert . Obwohl Square Enix nun die Entwicklung weiterer Go-Titel ausschließt, möchte man doch im Mobile-Markt tätig bleiben, so Naud. Man werde sich allerdings nach neuen Konzepten umschauen.

Quelle: Polygon