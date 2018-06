Red Dead Redemption 2 – Vorbestellerboni bekannt gegeben

In diesem Jahr ist es soweit: Am 26. Oktober 2018 soll das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games erscheinen. Nun wurde durch den Microsoft Store bekannt, welche Vorbesteller-Boni das Spiel enthalten wird. Vorbesteller dürfen sich demnach auf die Belohnungen mit den Titeln The War Horse und The Outlaw Survival Kit freuen. Während beim ersten Paket ein neues Reittier enthalten sein dürfte, können wir uns im zweiten Paket auf neue Waffen samt Munition freuen. Zudem erhaltet ihr mehr Geld, dass ihr innerhalb des Spiels ausgeben könnt. Auch für Grand Theft Auto Online erhaltet ihr zusätzliche GTA$ 500,000. Vorbesteller, die sich bis zum 31. Juli 2018 entschließen, das Spiel vorzubestellen, erhalten zudem eine exklusive Schatzkarte.

Inhalte von Red Dead Redemption 2 für Vorbesteller

The War Horse

Outlaw Survival Kit

Cash Bonus für den Story Mode

GTA$ 500,000, die in Grand Theft Auto Online ausgegeben werden können

Exklusive Schatzkarte für den Story Mode (bei Vorbestellung bis zum 31. Juli 2018)

