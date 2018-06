Spyro Reignited Trilogy – Zwei neue kurze Gameplayclips zur Remaster-Trilogie

Nur noch wenige Monate, dann können wir wieder mit dem kleinen, violetten Drachen Spyro Abenteuer erleben. Die Spyro Reignited Trilogy wird dabei die ersten drei Spiele in einer Remake-Collection zusammenfassen. Dazu gibt es nun zwei kurze Gameplayclips, die einen schon mal das Spiel mit den alten Versionen vergleichen lassen.

New Spyro Remake short clip pic.twitter.com/gwVCUVCexz — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) June 1, 2018

Spyro Reignited Trilogy präsentiert sich in komplett überarbeitetem Look

Bei der Ankündigung der Spyro Reignited Trilogy gab es bereits einen Trailer, in dem zwar ein wenig Gameplay zu sehen war, allerdings komplett ohne Interface. Die beiden Kurzclips auf Twitter zeigen nun etwas Material auch mit dem bekannten Kristallcounter, der oben links angezeigt wird. Mit mehr Material ist höchstwahrscheinlich auf der E3 zu rechen, die in zwei Wochen stattfinden wird. Die Spyro Reignited Trilogy erscheint dann am 21. September für PS4 und Xbox One.

Quelle: allgamesdelta via Twitter