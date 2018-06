Sony – Neues PS4-Theme für alle Spieler zum LBGT-Monat

Am heutigen 1. Juni beginnt der LGBT Pride Month und zu dessen Anlass bietet Sony nun für PS4-Besitzer ein besonders farbenfrohes Theme an. Der Hintergrund ist kostenlos und kann den ganzen Monat heruntergeladen werden. Er verwandelt das Home-Menü eurer PS4 in ein regenbogenfarbiges Erlebnis.

Sony bekennt Farbe

Nicht nur den Hintergrund ziert ein Regenbogen, auch die Symbole im PS4-Menü leuchten farbenfroh. Sony’s Geschenk steht ganz unter dem Motto “For all the Players”, ein Schriftzug der auch die Unterseite des Menüs ziert. Das Playstation-Logo am oberen Bildrand leuchtet ebenfalls in Regenbogenfarben. Das Theme wurde bereits im vergangenen Jahr für europäische Spieler veröffentlicht, da Sony Sponsor der London Pride-Veranstaltung war. Nun können also alle Spieler weltweit nochmal in den Genuss dieses Themes kommen.

Quelle: Polygon