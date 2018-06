Destiny 2 – Enthüllung für Year 2 Pläne nächste Woche

Bungie steht unter konstanter Beobachtung durch die Fan Community. Auch wenn einige Schritte in Destiny 2 bereits in die richtige Richtungen gehen sind die Erwartungen extrem hoch.

Year 2 Pläne für Destiny 2 werden nächste Woche enthüllt

Im aktuellen TWAB hat Bungie angekündigt, dass nächste Woche am 5. Juni um 18:00 Uhr die Pläne für die September Expansion enthüllt werden sollen. Der Stream läuft dann auf dem offiziellen Twitch Kanal von Bungie. Verschiedene Personen aus dem Team sollen dabei in Interviews erklären was Guardians im September erwarten wird und inwiefern das Feedback der Fans umgesetzt werden wird. Für das Studio wird die neue Expansion ein Do or Die Moment werden. Sollte die Erweiterung bei Fans floppen sieht es richtig schlecht aus.

Quelle: Bunige.net