Der Monatsrückblick Mai 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Alles neu macht der Mai

Das hat auch schon Hermann Adam von Kamp gewusst und glatt ein Lied draus gemacht. Das hat auch Bungie versprochen und mit „Kriegsgeist“ die zweite Erweiterung für Destiny 2 veröffentlicht. Leider blieb auch dieser DLC weit unter den Erwartungen vieler Spieler. Wirklich schade. Allerdings hatten wir kaum Zeit, um uns darüber zu ärgern. Denn wir waren für euch auf der Role Play Convention in Köln und haben dort allerhand Abenteuer erlebt. Das Special dazu findet ihr HIER. Koch Media war ebenfalls vor Ort und ermöglichte uns einige Einblicke in Conan Exiles und Agony. Wie sich diese beiden Titel geschlagen haben, erfahrt ihr in den kommenden Wochen natürlich bei uns. Auch freuten wir uns, als Marco aus seiner Zockerhöhle herauskam und uns breit grinsend die Review von God of War überreichte. Wie sich der Götterschlächter Kratos in der nordischen Mythologie so geschlagen hat, könnt ihr HIER nachlesen.

Die Gerüchteküche brodelt

Wenn große Events anstehen, dann kommen auch schnell einige mehr oder weniger glaubhafte Gerüchte auf. Die Electronic Entertainment Expo (kurz: E3) rückt immer näher und das bringt auch einige dieser, nennen wir sie Spekulationen, mit. So soll im Zuge der E3 eine weitreichende Partnerschaft zwischen Nintendo und Microsoft angekündigt werden. Klingt im ersten Moment komisch, ist aber nicht allzu weit hergeholt. Denn Sony hat mit seiner Playstation 4 und den dazugehörigen Titeln eine wahre Goldgrube. Und um mit Aloy, Nathan Drake und Co. zu konkurrieren, müssen sich Mario, Link und Marcus Fenix schon was einfallen lassen. Doch das ist nicht alles. Einige warten mit Sehnsucht auf neue Infos zu Beyond Good and Evil 2, welches auch auf der E3 enthüllt werden soll. So ergeht es auch uns Shooter-Fans. Zwar fehlt von Borderlands 3 noch (fast) jede Spur, jedoch bekommen wir mit Rage 2 einen ähnlich kultigen Genrevertreter spendiert. Von daher dürfen wir gespannt sein, was uns noch erwartet.

Die größten Erzfeinde der Videospielgeschichte

Coke oder Pepsi? Burger King oder McDonalds? Call of Duty oder Battlefield? Diese elementaren Fragen waren schon mehr als einmal der Ursprung einer angeregten Diskussion. Auch in diesem Jahr kämpfen die beiden Platzhirsche Call of Duty und Battlefield 5 um die Spitze der Shooter-Rangliste. Call of Duty: Black Ops 4 kommt wieder mit einem leicht futuristisch angehauchten Setting daher. Doch will man wohl weg von Doppelsprüngen und Wandläufen, welche in Advanced Warfare, Black Ops 3 und Infinte Warfare zum Einsatz kamen. Und sind wir mal ehrlich. Was das Gameplay angeht, kann keiner der genannten Titel mit der Titanfall-Reihe mithalten. Auch wird es einen Battle Royale – Modus geben. Allerdings auf Kosten der Singleplayer – Kampagne. Irgendwie schade. Aber mal abwarten, wie das Gesamtbild ausfällt. Auf der anderen Seite steht Battlefield 5. Diesmal wieder in klassischer Zweite Weltkriegs – Kulisse. Doch auch hier sorgt das gesehene Videomaterial des Trailers für einigen Diskussionsstoff. Denn neben dem Trailer ziert auch das Cover eine Frau in Uniform. Was sind da die Stimmen im Netz laut geworden! Geschichtlich unkorrekt und so. Ich bin der Meinung, wir sollten erst mal abwarten, was da auf uns zu kommt. Meckern und sich beschweren kann man immer noch.

Der Ausblick auf den Juni 2018

Der Juni hat auch schon den ein oder anderen Knaller parat. Neben den Reviews zu Conan Exiles und Agony könnt ihr auch gespannt sein, was wir zu Detroit: Become Human zu Sagen haben. Vom 12. – 14. Juni findet wieder die E3 statt. Eine Übersicht zu den einzelnen Events und interessante Zusatzinfos findet ihr HIER. Dann haben wir endlich Gewissheit, was uns in Zukunft noch erwartet. Dann werden auch die einen oder anderen Gerüchte bestätigt – oder auch nicht. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch einen schönen Juni und viel Spaß beim Zocken.