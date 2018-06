Assassin’s Creed: Odyssey – Offiziell mit Teaser-Video angekündigt

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass ein Schlüsselanhänger zu einem bislang unbekannten, aber schon seit Wochen in der Gerüchteküche brodelnden, neuen Assassin’s Creed-Teil aufgetaucht ist. Nun wissen wir auch, dass dieser kein Fake ist. Ubisoft hat in der Nacht nun in einem Tweet inkl. Mini-Teaser den neuen Ableger Assassin’s Creed: Odyssey offiziell bestätigt.

Assassin’s Creed: Odyssey entführt uns nach Griechenland

Die kleine Sequenz erinnert sehr stark an 300, denn schließlich wird ein Soldat von einem anderen Soldaten die Klippe heruntergetreten. Auch das Logo, welches einen griechischen Helm zeigt, lässt keinen Zweifel daran, dass das neue Spiel in Griechenland angesiedelt sein wird. Mehr Informationen liegen von offizieller Seite allerdings noch nicht vor. Die offizielle Vorstellung soll dann im Rahmen der Ubisoft-Pressekonferenz am 11. Juni 2018 gegen 22 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Quelle: Ubisoft