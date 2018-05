Yomawari: The Long Night Collection – Beide Teile als Bundle für die Switch angekündigt

Mit Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows erschienen zwei zuckersüße Survival Horror Titel, die nun in einer Edition vereint werden. Denn wie NIS America nun bekannt gab, wird es die beiden Titel in der Yomawari: The Long Night Collection zu kaufen geben. Diese ist allerdings exklusiv für die Nintendo Switch geplant und soll am 26. Oktober 2018 hierzulande erscheinen. Für beide Spiele wird eine Game Card verwendet. Einen passenden Trailer zur Ankündigung haben wir hier für euch parat.

Erlebe erneut den Horror in der Yomawari: The Long Night Collection

Die Yomawari: Die Long Night Collection kombiniert zwei schockierende Spiele über die Schrecken dessen, was in den Ecken unseres Unbewussten lauert. Übernimm die Kontrolle über die jungen Protagonisten, während du dich durch ein eindringliches Viertel bewegst, das vertraut und doch beunruhigend ist. Dabei bist du in einer entsetzlichen Nacht gefangen, die nicht enden will.

Folgende Features werden in der Collection enthalten sein:

Eine ultimative Horror-Erfahrung aus der Kindheit: Lass deine Ängste aus der Kindheit in dieser Zwei-in-Eins-Spielesammlung zurückkehren.

Zwei gespenstische Städte zum Erkunden: Durchstreift die schmalen Pfade, erkundet unerforschte Hügel und betretet verlassene Häuser und Gebäude, um nach euren verschollenen Liebsten zu suchen.

Lauf um dein Leben, Kind: Mit einer Vielzahl boshafter Geister und mysteriöser Ghouls, die im Dunkeln lauern, musst du um dein Leben rennen und dich verstecken, wenn das Unbekannte zuschlägt. Oder nutze deinen Verstand, um eine großartige Flucht zu ermöglichen.

