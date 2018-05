Twitch Prime – Spiele für Juni 2018 bekannt gegeben

Mitglieder von Twitch Prime bzw. Amazon Prime erhalten ähnlich dem PlayStation Plus Abonnement jeden Monat eine neue Auswahl an kostenlosen Spielen. Nun haben die Verantwortlichen für den kommenden Monat Juni eine Liste der Spiele veröffentlicht, die bereits ab heute zum Download zur Verfügung stehen werden. Um an die Spiele zu gelangen, müsst ihr euer Twitch-Konto zuerst mit eurem Amazon-Prime-Konto verknüpfen. Außerdem müsst ihr die Twitch Desktop App installieren

Gratis-Spiele für Twitch-Prime Mitglieder im Juni 2018

The Banner Saga (Strategie-Rollenspiel)

The Banner Saga 2 (Strategie-Rollenspiel)

Strafe (Ego-Shooter)

Tumblestone (Puzzle)

Treadnauts (Action)

Quelle: Twitch.tv