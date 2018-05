Raiders of the Broken Planet – Neuer Charakter vorgestellt

Entwickler MercurySteam hat heute einen neuen Charakter für sein Spiel Raiders of the Broken Planet vorgestellt. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls.

Raiders of the Broken Planet bekommt neuen Charakter

Der “Psycho-Nerd-Hacker” Schneider wird sich den Raiders anschließen. Schneider und seine Drone SCHN31D3r haben es sich mit ihrem Arbeitgeber verscherzt und so werden Spieler jetzt Schneider rekrutieren können, passend für die neue Hades Betrayal Kampagne. Die neue Kampagne kann einzeln gekauft werden oder automatisch durch eines der Founders Packs freigeschaltet werden. Was Schneider an Fähigkeiten zu bieten und wie er sich spielt, könnt ihr euch im passenden Charakter Trailer anschauen.

Quelle: MercurySteam (via Youtube)