New Gundam Breaker – Umfangreicher Trailer zeigt Modes

Bandai Namco hat Fans einen neuen Trailer zu New Gundam Breaker präsentiert. In diesem 12 Minuten langen Trailer bekommen wir die neuen Modes vorgestellt.

New Gundam Breaker zeigt neue Modes

Im aktuellen Trailer bekommen wir unter anderem den Solo Mode vorgestellt. Dieser ist praktisch der Story Modus indem ihr einen Schüler spielt der mit den Gunplas spielt. Danach gibt es 3 gegen 3 Team Battles, Echtzeitanpassungen und noch einiges mehr zu sehen. Die Sprecher im Trailer sind übrigens Kamille Bidan und Fa Yuiry, die Synchronsprecher aus Mobile Suit Zeta Gundam. In Japan erscheint der neue Breaker Teil am 21. Juni und einen Tag später auch hier in Europa für PS4 und PC.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Youtube)