Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Street Fighter: Anniversary Collection (Xbox One)

Die Street Fighter 30th Anniversary Edition ist der ultimative Tribut an die Spielhallen-Wurzeln der Street Fighter-Reihe für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC, und enthält das originale Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpa, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact und Street Fighter III: Third Strike. In den vier Klassikern Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: Third Strike können Spieler die Duelle nun sogar online austragen. Während sie auf Gegner warten, können Spieler in Online-Lobbies ihre Kampfkünste gegen die CPU auf die Probe stellen und erleben so das echte Arcade-Spielgefühl. In Lobbies können sich vier Spieler aufhalten und gemeinsam in Ranglistenkämpfen den Street Fighter-Thron erklimmen. Wer der weltweit beste Kämpfer ist, zeigen die globalen Ranglisten. Die modern “Rewind”-Technik sorgt für latenzfreie Online-Kämpfe. Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection können Fans legendäre Momente der Reihe wieder- oder neu erleben – darunter etwa die Premiere von zwei der populärsten Videospielhelden überhaupt: Ryu und Ken im ersten Street Fighter. Im Museum können sich Fans Konzept-Grafiken und Charakter-Biographien ansehen und ihre Street Fighter-Expertise zu allen Spielen in einer interaktiven Zeitleiste auffrischen. Auf die Ohren gibt es mit dem Musik-Player, in dem man die vielen ikonischen Hymnen der Street Fighter Reihe anhören kann.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Capcom drei Exemplare der neuen Anniversary Collection passend zum 30-jährigen Jubiläum:

Gewinner 01: 1x Street Fighter: Anniversary Collection für die Xbox One

Gewinner 02: 1x Street Fighter: Anniversary Collection für die Xbox One

Gewinner 03: 1x Street Fighter: Anniversary Collection für die Xbox One

Was muss ich tun?

Schau dir einfach unser Video 10 FAKTEN ÜBER STREET FIGHTER an und befolge die dort genannten Anweisungen:

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 09. Juni 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken! Alle Informationen zum Datenschutz findest du hier.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Capcom für die Bereitstellung der Preise.