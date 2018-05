Battlefield 5 – Airborne als neuer Spielmodus

Vor kurzem wurde Battlefield 5 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der kommende Shooter aus dem Hause Dice ist wieder im zweiten Weltkrieg angesiedelt und kommt mit einigen Neuerungen daher.

Laut einem Tweet von Dice wird Battlefield 5 den sogenannten Airborne Modus enthalten. Dieser soll eine Art zielbasierter Angriffs- und Verteidigungsmodus sein. Als Angreifer springen die Spieler mit einem Fallschirm ab und müssen die feindlichen Flak-Stellungen ausschalten. Die Verteidiger hingegen müssen dies verhindern. Der Modus verspricht schnelle Action auf einem flexiblen Schlachtfeld. Wer will, kann sich den Livestream der E3 auf YouTube, Twitch und Co. anschauen. Eine Übersicht der Termine für Pressekonferenzen und Livestreams findet ihr HIER. Battlefield 5 erscheint am 19. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Say hello to Airborne: a new #Battlefield V mode where you'll parachute into the battlefield and work with your squad to destroy enemy artillery, or defend them and make sure the threat from above is dealt with. pic.twitter.com/Pw9j7isjFe

— #Battlefield V (@Battlefield) May 31, 2018