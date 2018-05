Assassins Creed Odyssey – Nachfolger zu Origins per Schlüsselanhänger geleaked

Dass ein neuer Assassins Creed-Titel kommen wird, das steht außer Frage. Fans spekulieren bereits lange, dass es auf der diesjährigen E3 wieder eine Ankündigung geben wird und ein geleaktes Bild scheint diese Vermutungen nun zu bestätigen. Das neue Assassins Creed wird demnach Assassins Creed Odyssey heißen und einen direkten Nachfolger zum letztjährigen Origins darstellen.

Schickt euch Assassins Creed Odyssey in das antike Griechenland?

Geleaked wurde ein Foto eines Schlüsselanhängers auf einer französischen Website. Das Logo von Assassins Creed Odyssey ist zu erkennen und somit auch das Setting zu erahnen. Der Name und auch die Optik des Helms am Schlüsselanhänger lassen darauf schließen, dass euch Ubisoft diesmal in das antike Griechenland schicken wird. Dies würde sich mit vorherigen Gerüchten decken. Mit einer Ankündigung auf der E3 in zwei Wochen ist also wohl zu rechnen.

Quelle: Polygon