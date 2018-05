Team Sonic Racing – Neuer Fun-Racer mit Sonic geleaked

Die Einzelhändlerkette Walmart hat auf ihrer Website Team Sonic Racing geleaked, einen neuen Fun-Racer mit dem blauen Igel für die Switch. Neben der Switch-Boxart gibt es ebenfalls drei Screenshots zu Sonics neuem Rennspiel. Des Weiteren nennt Walmart einige Informationen über das Spiel, welches von Sumo Digital entwickelt wird. Diese hatten bereits an Sonic & SEGA All-Stars Racing und Sonic & Allstars Racing Transformed gearbeitet.

15 Fahrer sowie Solo- und Online-Modi in Team Sonic Racing

Wie aus den Produktinformationen von Walmart zu entnehmen ist, wird es in Team Sonic Racing ähnliche Modi wie in Sumo Digitals vorherigen Rennspielen geben. Darunter sind obligatorische Sachen wie Grand Prix und Time Trial, aber auch ein Adventure-Modus. Insgesamt soll es 15 Fahrer geben, welches vergleichsweise wenig ist, doch eventuell wird das Roster noch vergrößtert. Das Team im Namen wird auch im Spiel einen Sinn machen, so können verschiedene Teams unterschiedliche Kombofähigkeiten einsetzen.

Quelle: Walmart