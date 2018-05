Rage 2 – Soll besser als der Vorgänger werden

Rage 2 wurde vor einigen Wochen vorgestellt und sieht jetzt schon klasse aus! Doch ob es auch klasse wird, steht noch in den Sternen. Der Vorgänger kam, trotz guter PR und unverbrauchtem Setting eher mittelmäßig an.

Rage sah zwar richtig gut aus, jedoch konnte die schwache Story und das fragwürdige Ende bisweilen nicht so ganz überzeugen. Das soll sich mit dem zweiten Teil ändern. id Software und die Avalanche Studios arbeiten aktuell an dem Titel. in einem tweet merkten die Entwickler an, dass bei Rage 2 alles besser sei wie beim ersten Teil. Sogar das Ende. Wir dürfen gespannt sein.

Everything about #RAGE2 is better than the first game. Everything. Even the ending. pic.twitter.com/umOpg3KHNb

— RAGE (@RAGEgame) May 21, 2018