Pokémon Switch – Neuer Hauptteil erscheint erst 2019

In der vergangenen Nacht wurden die ersten Ableger für die Nintendo Switch “Pokémon: Let´s Go, Pickachu!” und “Pokémon: Let’s Go, Evoli!” offiziell vorgestellt. Doch damit handelt es sich lediglich um zwei Ableger und sollen die Wartezeit auf den ersten richtigen neuen Hauptteil verkürzen. Dieser erscheint nämlich erst 2019, wie die Pokémon Company bekannt gab.

Neuer Pokémon Hauptteil erscheint 2019 für die Pokémon Switch

Der neue Hauptteil soll mehr Elemente aus dem Handheld-Bereich bieten. Außerdem wurde die Entwicklung schon vor dem Launch der Switch bei Game Freak gestartet. Das neue Spiel wird auch in keiner Verbindung zu Pokémon GO stehen.

Quelle: gematsu.com