Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Evoli! – Alle Details in der Übersicht

Dass man so schnell mit einer Ankündigung zum Nintendo Switch-Ableger rechnen konnte, haben selbst die besten Köche aus der Gerüchteküche nicht erwartet. Über Nacht wurden mit Pokémon Let’s Go, Pikachu & Evoli die ersten beiden Spiele für die Nintendo Switch vorgestellt. Die beiden Titel führen uns zurück in die Kanto-Region und macht das Gerücht war, dass die erste Generation wieder am Start ist. Dazu gesellen sich ein paar Alola-Formen und ein bisher unbekanntes Pokémon.

Weitere Details zu Pokémon Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli!

Die ursprünglichen 151 Pokémon und einige Alola-Formen sind enthalten

Es wird keine Kämpfe mit wilden Pokémon geben, aber man kann gegen andere Trainer kämpfen

Ein komplett neues Pokémon wird auftauchen und dieses spezielle Pokémon kann man nur treffen, wenn man eine Verbindung mit Pokémon GO aufbaut

Die Titel sind für Einsteiger von Pokémon GO konzipiert worden. Aus diesem Grund wurde das Fang-Interface beibehalten

Es sind wohl keine Online-Funktionen geplant

Man wird trotzdem tauschen und kämpfen können, wofür mehrere Konsolen notwendig sind

Nintendo-Ingenieure haben bei der Erschaffung des Pokéball Plus geholfen. Man wollte so nah wie möglich an einen echten Pokéball herankommen, der das Gefühl vermittelt, dass sich ein Pokémon in ihm befindet

Man wird das Partner-Pokémon nicht weiterentwickeln können

Man kann ein wildes Pikachu und ein wildes Evoli fangen und weiterentwickeln

Das Partner-Pokémon nimmt einen der sechs Party-Slots ein und man wird es einlagern können

Die Möglichkeit Pokémon aus Pokémon GO ins Spiel zu übertragen, steht ab Spielmitte zur Verfügung

Es werden auch Minispiele geboten, wenn man viele Pokémon überträgt

Süßigkeiten aus Pokémon GO werden keinen Effekt haben

Es wird keine TMs geben

Man verdient Erfahrungspunkte durch das Fangen von Pokémon und das Kämpfen gegen Trainer

Event-Pokémon aus Pokémon GO können nicht übertragen werden

Im Handheld-Modus wird man die Konsole herumbewegen und eine Taste drücken müssen, um ein Pokémon zu fangen

Es gibt keine Touchscreen-Steuerung und die Gyro-Funktionalität muss genutzt werden

Es gab keine Informationen zum Z-Modus und zu den Mega-Evolutionen

Tauschen und Kämpfen über Konsolen hinweg wird durch lokales Wireless und Same-Screen-Play realisiert

Die Karte von Kanto wird der originalen Landmasse sehr ähnlich sein, aber es wird grafische Unterschiede geben

Man kann nicht nach Johto gehen

Obwohl es einige Alola-Formen der Pokémon gibt, gibt es keine weiteren Verbindungen zu Pokémon Sonne & Mond

All die üblichen Unterschiede bezüglich zwei verschiedener Versionen eines Pokémon-Spiels werden zutreffen

Quelle: playm.de und gematsu.com