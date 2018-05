Pokémon Let’s Go, Pikachu & Evoli – Nintendo Switch Ableger offiziell mit Gameplay vorgestellt

Dass man so schnell mit einer Ankündigung zum Nintendo Switch-Ableger rechnen konnte, haben selbst die besten Köche aus der Gerüchteküche nicht erwartet. Über Nacht wurden mit Pokémon Let’s Go, Pikachu & Evoli die ersten beiden Spiele für die Nintendo Switch vorgestellt. Die beiden Titel führen uns zurück in die Kanto-Region und macht das Gerücht war, dass die erste Generation wieder am Start ist. Dazu gesellen sich ein paar Alola-Formen und ein bisher unbekanntes Pokémon.

Normalerweise sehen wir die Pokémon nicht in der Spielwelt, da sie im Gras oder im Wasser zufällig auftauchen. Dies wird sich mit Pokémon Let’s Go nun ändern. Die Monster sind nämlich auf der Oberwelt zu sehen und man kann sie dadurch nun gezielter jagen. Allen Anschein nach können wir auch Pokémon wählen, die uns nachlaufen. Im Ankündigungstrailer wird außerdem verraten, dass man im Couch-Koop zusammen auf die Jagd gehen kann. Das Fangsystem basiert dabei auf dem Mobile-Hit Pokémon GO. Ähnlich wie für Pokémon GO wird es auch wieder ein separates Zubehör-Gerät zum Fangen gehen. Passend zum Release wird der Pokéball Plus veröffentlicht. Der Pokéball dient als vollwertiger Controller und kann nicht nur in Pokémon Let’s Go Pikachu & Evoli, sondern auch in Pokémon Go genutzt werden.

Release der beiden Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch ist der 16. November 2018.

You can use the #PokeBallPlus as a Joy-Con in #PokemonLetsGo! Good things may happen if you place one of your favorite Pokémon into the device and walk around with it in the real world. It will be able to connect to Pokémon GO as well! pic.twitter.com/I18Y55odpp

— Pokémon (@Pokemon) 30. Mai 2018