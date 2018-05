Pokéball Plus – Neue Details zum Controller aufgetaucht

In der gestrigen Nacht wurden die neuen Spiele Pokémon Let’s Go, Pikachu! und Pokémon Let’s Go, Evoli! für Nintendo Switch enthüllt. Der Release soll am 16. November diesen Jahres stattfinden, am selbigen Tag soll zudem ein spezieller Controller erscheinen, mit dem ihr die beiden Versionen spielen könnt. Der Pokéball Plus soll wie ein Joy Con funktionieren, mit dessen Joy Stick ihr euch durch das Spiel manövrieren könnt. In Anlehnung an Pokémon Go könnt ihr mit dem Pokéball sogar Wurfbewegungen machen, um Pokémon zu fangen. War der Fangversuch erfolgreich, so leuchtet der Pokéball auf und beginnt zu vibrieren, außerdem könnt ihr den Schrei des Pokémon abhören.

Nehmt euer Pokémon im Pokéball Plus mit

Den Pokéball Plus könnt ihr auch für unterwegs mitnehmen. Wenn ihr mit dem Pokéball interagiert, indem ihr in berührt oder schüttelt, so gibt das Pokémon im Pokéball einen Sound von sich. Verwendet ihr Pokémon Go, zeigt euch der Pokéball durch Vibrieren und Aufleuchten an, wenn sich ein Pokémon in der Gegend befindet. Mit einem einfachen Knopfdruck wird man einen virtuellen Pokéball werfen und unterschiedliche LED-Lichtmuster werden signalisieren, ob man ein Pokémon gefangen hat. Falls euch weitere Details zum Controller interessieren, könnt ihr diese aus folgender Auflistung entnehmen:

Name: Pokéball Plus

Erscheinungstermin: 16. November 2018

Preis: unbekannt

Paketinhalte: Pokéball Plus, USB-Ladekabel, Garantie

Größe: 48mm Durchmesser (exklusive herausstehender Teile)

Gewicht: ungefähr 65g

Interne Batterie: Lithium Ionen 220 mAh Batterie kann nicht entfernt werden. Wenn ein Austauch nötig ist, kann sie gegen eine Gebühr über das Nintendo Service Center ausgetauscht werden.

Batteriedauer: Ungefähr 3 Stunden (kann mit dem Nintendo Switch AC-Adapter HAC-002 aufgeladen werden)

Sensoren: Beschleunigungsmesser, Gyro Sensor

Andere Funktionen: Vibration, Sounds

Verkauft von: Nintendo

Quelle: Nintendo