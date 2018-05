PlayStation Plus – Das sind die Spiele für Juni 2018

Wie jeden Monat stehen auch im Juni 2018 Spiele für PlayStation Plus Abonnenten bereit, die sich diese gratis downloaden können. Soeben hat Sony die Liste der Spiele veröffentlicht, die für die PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita ab dem 5. Juni 2018 zum Download verfügbar sein werden. Im letzten Monat waren noch Beyond: Two Souls und Rayman Legends die Kracher der Spielepalette, im Monat Juni dürfen wir uns mit XCOM 2 und Trials Fusion vergnügen. Eine vollständige Liste der Spiele findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Spiele im Juni 2018 für PlayStation Plus-Abonnenten

XCOM 2 (PS4)

Trials Fusion (PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier (PS3)

Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)

Squares (PS Vita)

Atomic Ninjas (PS Vita)

