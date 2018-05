One Piece World Seeker – Neuer Trailer zum Gameplay veröffentlicht

Publisher Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zum Piratenabenteuer One Piece World Seeker veröffentlicht. In diesem sind neben zahlreichen Charakteren, wie der Stohhutpiratenbande, die Umgebungen der Open World und spannende Kämpfe zu sehen. Zudem erhält man einen Eindruck auf Ruffys Fähigkeiten, die er auch zur Fortbewegung nutzen kann. Für einen zweiminütigen Blick in das Spiel müsst ihr euch folgenden Trailer anschauen:

Wann erscheint One Piece World Seeker in Europa?

Bislang hält sich Bandai Namco mit Informationen zurück, die den Releasezeitraum des Spiels betreffen. Es ist lediglich bekannt, dass ihr die Open World auf PC, Xbox One und PlayStation 4 betreten könnt. Der Release soll zudem noch in diesem Jahr erfolgen.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe (via Youtube)