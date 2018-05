Vampyr – Kein Denuvo-Kopierschutz auf dem PC

In Kürze wird Vampyr endlich erscheinen. Kurz vor dem offiziellen Release hat sich Dontnod Interactive, der Entwickler des Spiels, zum Kopierschutz der PC-Version geäußert. Demnach wird auf den umstrittenen Denuvo-Kopierschutz verzichtet. Welcher Kopierschutz stattdessen zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt. Vor ein paar Tagen wurde außerdem bestätigt, dass Vampyr den Gold-Status erreichte. Damit steht dem Release nichts mehr im Wege.

„Als neugeborener Vampir, gequält durch einen unbändigen Durst nach frischem Blut, versucht Reid, sein neues Wesen so gut es geht zu verstehen. Doch zwischen uralten Gesellschaften, mysteriösen Morden und einer bevorstehenden Vampirjagd werden seine Erfahrungen als Arzt und Wissenschaftler wie nie zuvor in Frage gestellt. Auf der Suche nach dem Grund seiner Verwandlung und dem dafür verantwortlichen Vampir, arbeitet Dr. Reid weiterhin daran, ein Heilmittel gegen die grassierende Spanische Grippe zu finden – und wird dabei mit der Natur eines Vampirs und seinem Blutdurst konfrontiert“, so Dontnod Interactive zu “Vampyr”.