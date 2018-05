Call of Duty: Black Ops 4 – Infos zum Beta-Start bekannt

Das Reveal-Event von Call of Duty: Black Ops 4 sorgte für viele Informationen zum neusten Teil der Reihe. Eine Info blieb allerdings bislang aus, wann startet die Beta zu Black Ops 4? Diese Information will die Handelskette Gamestop nun allerdings in Erfahrung gebracht haben. Auf der offiziellen Produktseite von Black Ops 4 wurden nämlich Informationen zur Beta hinzugefügt, die einen Start für Anfang August vorhersagen.

Black Ops 4 Beta startet Anfang August 2018

Der voraussichtlicher Start der privaten Beta ist im August 2018 und die Beta-Zugangscodes werden kurz vor Start der Beta zugeschickt. Der Testzeitraum wird auf drei Tage angesetzt und gilt für alle drei Plattformen. Wobei es sich bei der PC-Version um eine Open-Beta handelt und damit eine Vorbestellung nicht notwendig ist, um an der Beta teilzunehmen.

NAT-Games.de hat direkt in einer Gamestop-Filiale nachgefragt und ebenfalls von den Mitarbeitern vor Ort bestätigt bekommen, dass die Beta Anfang August startet.

Und so nehmt ihr an der Call of Duty: Black Ops 4-Beta teil

Ihr müsst Call of Duty: Black Ops 4 für PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellen, um euch einen Beta-Zugangscode zu sichern.

Besucht www.callofduty.com/beta und loggt euch mit eurem Nutzerkonto ein, um euren Beta-Zugangscode einzulösen.

Nachdem ihr euren Beta-Zugangscode eingelöst habt, erhaltet ihr weitere Informationen zur Teilnahme an der Beta.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Quelle: Gamestop