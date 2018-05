Ghost of Tsushima – Sucker Punch veröffentlicht E3-Teaser-Bild

Die Paris Games Week 2017 hat endlich das neue Projekt von Sucker Punch enthüllt, Ghost of Tsushima. Was zuerst nach Onimusha aussah ist ein neues Samurai Game mit extrem authentischer Optik. Passenderweise hat der Entwickler Sucker Punch nun ein erstes Bild zur E3-Präsentation veröffentlicht. Dies zeigt bereits die Aufbauarbeiten des Bereiches, indem Ghost of Tsushima zu sehen sein wird.

Ghost of Tsushima auf der E3 2018

Spielszenen gab es bislang noch nicht zu sehen, allerdings wird auf der Pressekonferenz von Sony erstes Material zu sehen sein, dies kündigte man bereits im Vorfeld der Messe an.

