Sony Bend – inFamous für Vita war tatsächlich in Planung

Gameinformers Berichte zu Sony Bend’s Days Gone geht zu Ende. Zum Abschluss stellten sich einige Mitarbeiter, den Fragen der Leser, wobei einige interessante Informationen ans Tageslicht kamen.

Sony Bend plante tatsächlich ein inFamous für Playstation Vita

In dem Interview kam man zuerst auf den Vita Launch Titel Uncharted Golden Abyss zu sprechen. Fans fragten, ob es irgendwann ein PS4 Remaster des Vita Titels geben könnte. Days Gone Director John Garvin sagte dazu, dass dieses Thema schon aufgekommen sei. Studio Director Christopher Reese fügte hinzu, dass der Entwickler Pläne habe die Kontrollen für Dualshock 4 anzupassen, falls ein solches Remaster je Wirklichkeit werden sollte. Danach führt die Diskussion auf das Thema Vita Entwicklung. Dabei bestätigen die Entwickler, dass man tatsächlich an einem inFamous für Sonys Handheld gearbeitet hat. Interessante und coole Ideen sollen dabei entstanden sein. Bevor aber mehr durch Ross verraten werden konnte wurde dieser von Garvin unterbrochen. Bleibt zu hoffen, das man irgendwann einmal die Konzepte zu sehen bekommt.

Quelle: gameinformer.com