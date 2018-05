World War Z – Trailer zur Spieleadaption des Films zeigt viel Geballer

Der Spielfilm Word War Z basiert bereits auf einem Roman, nun erscheint jedoch zum 2013 erschienenen Film ein Spiel. Entwickler Saber Interactive veröffentlichte heute einen Trailer, welcher vor allem das Niedermähen der Zombiehorden in den Vordergrund rückt. Dabei wird vor allem ein Setting aus dem Spiel in den Fokus gerückt: Moskau.

Spielbarer World War Z noch in diesem Jahr

Entwickler Saber Interactive verriet, dass World War Z ein 4 Spieler-Koop-Titel werden wird und euch an die unterschiedlichsten Orte auf der Welt schicken wird. Moskau ist bereits im Trailer zu sehen, es geht aber unter anderem auch nach Jerusalem und New York. Während das Spiel mehr am Film angelehnt ist, zieht die Kampagne auch viele Details aus dem Roman. Eine Fortsetzung des Films mit Brad Pitt ist übrigens auch in Planung. Das Spiel erscheint für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Polygon / WWZ Game via Youtube