The Wolf Among Us 2 – Release der Telltale-Fortsetzung verschoben

Ursprünglich sollte The Wolf Among Us 2, die Fortsetzung von Bigbys Abenteuer, noch in der zweiten Hälfte diesen Jahres erscheinen. Doch nun verkündete Telltale, dass das Adventure aus unterschiedlichen Gründen verschoben wird.

The Wolf Among Us 2 erst 2019

Als Hauptgrund für die Verschiebung nennt Telltale fundamentale Veränderungen im Entwicklerteam, aber auch mehr Zeit um an neuen Erzählstrukturen zu arbeiten. Mit der gewonnenen Zeit könne man die Qualität des Spiels garantieren, es biete sich aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, ein wenig zu experimentieren. The Wolf Among Us 2 soll jetzt also erst 2019 erscheinen.

Quelle: telltale