Resident Evil 2 Remake – Neue Gerüchte um E3 Präsentation

Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum Resident Evil 2 Remake. Jetzt feuern neue Gerüchte um die E3 und die Features die Spekulationen wieder an.

Wird das Resident Evil 2 Remake doch auf der E3 enthüllt?

Die neuen Gerüchte sind unbestätigt und sollten daher mit Vorsicht behandelt werden. Die Seite relyonhorror.com bezieht sich auf eine Quelle die dem Projekt nahe stehen soll. Besagte Quelle soll enthüllt haben, dass ein Reveal auf der E3 möglich sei in Anbetracht des geplanten Releasezeitraums. Das Remake soll zudem mit einer optimierten RE Engine gebaut worden sein und 30fps bei 1080p auf einer Standard PS4 bieten (native 4K auf Pro). Sowohl Claires als auch Leons Story sollen enthalten sein und dabei noch um neuen Content erweitert worden sein. Als Perspektive hat man sich wohl für die Third Person Ansicht aus Resident Evil 4 entschieden. Was an diesen Gerüchten dran ist, erfahren wir vielleicht schon bald auf der E3.

Quelle: relyonhorror.com